الكونغو الديمقراطية: المرض الغامض المتفشى غرب البلاد ناتج عن الملاريا

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أكدت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن المرض الغامض الذي يتفشى في غرب البلاد نتيجة للإصابة الحادة بالملاريا على خلفية سوء التغذية.



وقالت وزارة الصحة العامة في بيان أورده موقع "لونوفو ريبورتير" الاخباري، "لقد تم حل اللغز أخيرا.. إنها حالة من الملاريا الشديدة التي تتخذ شكل مرض تنفسي في حالات الضعف الناتجة عن سوء التغذية"، في إشارة إلى المرض الذي انتشر منذ أكتوبر الماضي، في المنطقة الصحية في بانزي، بمقاطعة كوانجو جنوب غربي البلاد .



وبحسب بيان لمجلس الوزراء، فإنه حتى الأسبوع الوبائي الثاني من عام 2025، بلغ إجمالي حالات الإصابة 2774 حالة، بما في ذلك 77 حالة وفاة، بمعدل وفيات بلغ 2.8 ٪.



وقالت الحكومة الكونغولية في ديسمبر الماضي إنها "في حالة تأهب قصوى" في مواجهة هذا المرض .

