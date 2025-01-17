القبض على سائق "ميكروباص" صدم سيدة فى مدينة نصر

كتب محمود عبد الراضي- أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ومتوفاه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (سيدة "بها عدة جروح متفرقة بالجسم" - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) الطريق اصطدمت بها سيارة "ميكروباص" محدثةً إصابتها التى أودت بحياتها ولاذت بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.