الصحف العالمية: دونالد ترامب يبحث السماح لتيك توك بمواصلة العمل فى أمريكا.. نظرية "الرجل المجنون" نجحت فيما فشل فيه كل شىء أخر فى غزة.. بركان كيلاويا بهاواى يثور ويسبب نافورة حمم ارتفاعها 60 مترا

ريم عبد الحميد و فاطمة شوقى

تناولت الصحف العالمية ، اليوم الجمعة ، عددا من الموضوعات والقضايا الهامة ، أبرزها بحث دونالد ترامب للسماح بتأجيل حظر تطبيق تيك توك ، وتوزيع غداء مجانى للمشردين فى "جرينلاند" لحضور فعالية مع نجل ترامب ، بالإضافة إلى دعوة مجموعة الـ7 لاغتنام اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الوضع الإنسانى الكارثى بغزة

الصحف الأمريكية:





ترامب وتيك توك..الرئيس الأمريكى القادم يبحث تأجيل حظر التطبيق



يترقب كثيرون مصير تطبيق التواصل الاجتماعى الشهير " تيك توك" فى الولايات المتحدة، وما إذا كان سيتم حظره بالفعل مع حلول يوم الأحد القادم، وهو الموعد النهائى الممنوح للشركة المالكة للتطبيق "بايت دانس" لبيع أصولها فى الولايات المتحدة، أو تطبيق الحظر رسميا على مستوى البلاد.

وفى العام الماضى، وقع الكونجرس قانونا يتطلب من بايت دانس الصينية بيع الشركة بحلول 19 يناير 2025، أى قبل يوم من التنصيب الرئاسى. وكان مسئول أمريكى قد قال إن الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن لن يطبق حظر على تيك توك، وأنه سيترك مصيره لترامب. وقال المسئول إن الإدارة الحالية ستترك تنفيذ القانون واحتمال تطبيق الحظر لترامب.

من جانبها، قالت صحيفة نيويورك تايمز فى تقرير لها مساء الخميس، نقلا عن مصدر مطلع على الأمر، إن ترامب يبحث إصدار قرار تنفيذى يسمح لتيك توك بمواصلة العمل على الرغم من الحظر القانونى، وذلك لحين إيجاد ملاك جدد لتيك توك.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار التنفيذى قد يحاول توجيه الحكومة بعدم تنفيذ القانون أو تأجيله لحين إتمام صفقة، وهى خطوة قام بها رؤساء أمريكيون سابقون لتحدى القوانين. لكن ليس واضحا ما إذا كان القانون يمكن أن ينجو من الطعون القانونية أو سيكون مقنعا لمتاجر التطبقات وشركات الحوسبة السحابية للقيام بخطوات يمكن أن تعرضهم لعقوبات هائلة.

وفيما يتعلق بقانونية هذه الخطوة، نقلت نيويورك تايمز عن آلان روزنشتاين، مستشار أمن قومى سابق بالعدل الأمريكية وأستاذ القانون فى جامعة منيسوتا، إن أى قرار تنفيذى يجب أن يتم اتخاذه بحذر شديد، مضيفا أنه ليس قانونا، ولن يغير التشريع الذى أقره الكونجرس ووقع الرئيس بايدن.

وفى حين أن هناك بعض التكهنات بأن التطبيق سيظل يعمل إذا تم تنزيله من متاجر التطبيقات، فإن القانون يؤثر أيضا على شركات اتضافة الإنترنتمثل أوراكل ومقدمى خدمة الحوسبة السحابية. ولم يتضح كيف ستتأثر مرات تحميل التطبيق أو تشغيله.

مقال: نظرية "الرجل المجنون" ترامب نجحت فيما فشل فيه كل شىء أخر فى غزة



مع إعلان التوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة يوم الأربعاء، بدأ عدد من المعلقين فى وسائل الإعلام الغربية عن الحديث عن نجاح ترامب في إنجاز ما عجزت عنه إدارة بايدن على مدار أشهر، لاسيما ما يتعلق بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو للقبول بشروط الاتفاق التى ظل رافضا لها.

وفى تحليل أسباب نجاح ترامب، الذى استخدام أسلوب التهديد والوعيد، تحدث الخبراء عن نظرية "الرجل المجنون" التى أفلحت دون غيرها فى التوصل إلى هذا الإنجاز الدبلوماسى. ففى مقاله بصحيفة واشنطن بوست، الخميس، قال الكاتب والخبير المتخصص فى السياسة الخارجية الأمريكية شادى حميد، إن نظرية ترامب "الرجل المجنون" نجحت فى غزة بينما فشل كل شىء آخر، مشيرا إلى أن مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية قد ترى المزيد من القوى المعطلة والتى لا يمكن التنبؤ بها.

نظرية المجنون، هى نظرية سياسية مرتبطة بالسياسة الخارجية للرئيس الامريكى الأسبق ريتشارد نيكسون وإدارته، حيث حاول جعل قادة الدول الشيوعية تعتقد أنه شخص غير عقلانى ومتقلب، حتى يتجنبوا استفزاز الولايات المتحدة خوفا من رد فعل غير متوقع.

يقول حميد إن ترامب قد يبدو رجلا مجنونا، لكن تبين أن هذا قد يكون شيئا جيدا، على الأقل فى الوقت الراهن. فقد كان اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة عصيا على مدار عام تحت قيادة بايدن، لكنه أصبح حقيقة بعد تدخلات من إدارة ترامب التى لم تأت بعد. ووأشار إلى أن تفاصيل التوصل إلى الاتفاق تكشف الكثير. فمبعوث ترامب القادم إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أخبر مساعدى نتنياهو أنه سيكون موجودا فى إسرائيل السبت وأنه سيتلقى برئيس الوزراء صباح هذا اليوم، رافضا حجج العطلة اليهودية.

وعلى مدار أشهر، قال ترامب إنه يتوقع إنهاء الصراع وإصدار جميع الرهائن الباقين بحلول تنصيبه، وإلا فإن جحيما سيندلع. ولم يحدد ترامب ما سيشمله هذا الجحيم، لكن رسالته كانت واضحة كما أراد. ورغم أن الكيفية التى سيتم بها تنفيذ مراحل الاتفاق المتشابكة، وما إذا كان سينفذ بالأساس تظل غير مؤكدة، إلا أن تحقيق انتصار مبكر، حتى وإن لم يدم طويلا، لا يزال يمثل تقدما كبيرا مقارنة بما حدث من قبل، والذى كان فى الأغلب سلسلة من البدايات الخاطئة.

وزير الخارجية بدر عبد العاطى يدعو حماس وإسرائيل لتنفيذ وقف إطلاق النار

دعا وزير الخارجية بدر عبد العاطى إسرائيل وحماس إلى تنفيذ خطة وقف إطلاق النار دون أى تأجيل، مكثفا الضغط على رئيس الوزاء الإسرائيلي.

وفى مقابلة مع وكالة أسوشيتدبرس، رفض عبد العاطى التعليق على مزاعم نتنياهو بأن حماس تراجعت عن بعض التعهدات فى الاتفاق، لكنه قال إن الاتفاق تم التوصل إليه بفضل المشاركة العميقة من قبل الوسطاء المصريين الأمريكيين والقطريين، ومنهم مسئولون من إدارة الرئيس الأمريكى القادم دونالد ترامب.

وقال عبد العاطى لأسوشيتدبرس: لدينا اتفاق، والأمر شديد الأهمية الآن هو البدء فى تنفيذه. وأضاف أن ما يقومون بهد هو الضغط للحصول على موافقة نهائية وتنفيذ بدون أى تأجيل.

وقالت الوكالة الأمريكية إن مصر كانت وسيطا رئيسيا بين إسرائيل والفلسطينيين لسنوات ولاعبا رئيسا فى مفاوضات وقف إطلاق النار.

ومن المفترض أن تكون القاهرة مكان المحادثات المستمرة بين الولايات المتحدة وقر ومصر بشأن تنفيذ الاتفاق. وقال عبد العاطى إنه من المقرر أن تبدا المحادثات قريبا، وأن الوسطاء سيكون لديهم غرفة عمل تشرف على الاتفاق فى القاهرة.

وقال عبد العاطى: نحن ملتزمون تماما بتنفيذ التزاماتنا ونتوقع من الآخرين أن يفوا بالتزاماتهم.

وأشار وزير الخارجية إلى أن السلطة الفلسطينية التى تحكم الضفة الغربية هى الكيان الفلسطينى المناسب لحكم غزة ما بعد الحرب. وقال عبد العاطى: علينا العمل لتمكين السلطة الفلسطينية، مضيفا أن مصر مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتمكين الفلسطينيين والشرطة الفلسطينية من أجل توفير الأمن فى غزة.

وتابع قائلا إن الحل الوحيد للصراع الفلسطينى الإسرائيلى هو تأسيس دولة فلسطينية مستقلة تشمل الضفة الغربية وغزة.

وفيما يتعلق بمعبر رفح، قال عبد العاطى إن مصر تهدف إلى فتحه فى أقرب وقت للسماح بدخول 600 شاحنة يوميا لأن الناس يتضورون جوعا على الارض.

وأوضح الوزير أنه لا يزال يجرى العمل على الترتيبات، لكن مصر ترحب بعودة المراقبين المدنيين من الاتحاد الأوروبى.

وقد أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية الخميس أن بروكسل تبحث عودة إلى المعبر. وقال مسئولون بمصر إنه من المتوقع أن تصل بعثة من الاتحاد الأوروبى الأسبوع المقبل. وقال عبد العاطى إن وجود الاتحاد الاوروبى سيكون له أهمية كبيرة.





الصحف البريطانية:

التقشف نمط حياة..وزيرة خزانة بريطانيا: أحضر طعامى من المنزل وأتناول ما يتبقى منه



تحدت وزيرة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز مطالبتها بالاستقالة بسبب مزاعم أنها فقدت السيطرة على الاقتصاد، وأشارت إلى نمط التشقف تتبعه ليس فقط فى سياستها الحكومية وإنما بشكل عام، وأنها تحضر طعامها من المنزل إلى العمل، ولا ترمى ما يتبقى منه.

وبحسب ما ذكرت صحيفة إندبندنت، فإن ريفز ردت على منتقديها بتحدى، وقالت أنه سعيدة بأن تعرف باسم "المرأة الحديدية"ـ وهو اللقب الذى أطلق من قبل على رئيسة الوزراء المحافظة مارجريت ثاتشر. وقالت ريفز إنه لا تأخذ الهجمات ضدها على محمل شخصى، وتؤمن بقوة أن لديها ما يتطلبه الأمر، والأفكار اللازمة لتغيير الأمور.

وفى تصريحاتها الأكثر شمولا منذ الاضطرابات المالية، والتى دفعت البعض للتشكيك فى مستقبلها السياسى، أوضحت ريفز أنها لا تعتزم تغيير سياستها. لكن الصحيفة قالت إن ريفز بقبولها تشبيها بمارجريت ثاتشر، والتى لا تزال شخصية مكروهة من قبل أنصار حزب العمال الحاكم، ربما تواجه مزيد من الانتقادات من اليسار.

وإلى جانب عدم خجلها من لقب ثاتشر "المرأة الحديدية"، كانت هناك أوجه شبه أخرى بثاتشر فى المقابلة التى أجرتها ريفز مع بى بى سى.

فقد أشادت وزيرة الخزانة بالليدى ثاتشر لأنها اتخذت ما كانت تراه القرارات الصحيحة، ولحقيقة أنها واجهت منتقديها، مضيفة أنه لا يوجد بديل عن السياسات التى تتبعها.

وقد اكتسبت ثاتشر لقبا آخر وهو "تينا" لشعارها المتكرر "لا يوجد بديل" فيما يتعلق بموقفها الصارم بشأن الاقتصاد. كما كشفت ريفز أن لديها أسلوب اقتصادى مشابه لثاتشر فى الأمور المنزلية. فقالت إنها لا تزال تجلب غذائها معها إلى العمل من المنزل فى علبة لاستيكية، وتحتفظ بالمخبوزات المتبقية لتناولها لاحقا. وربما لا يكون الأمر صحيا، كما تعترف، لكنها ذو قيمة مالية جيدة، على حد قولها.

وأشارت ريفز خلال مقابلتها مع بى بى سى إلى أن جذور النهج الذى تتبناه تعود إلى خلفيتها الأسرية المتواضعة، فقد انفصل والداها عندما كانت فى المدرسة الابتدائية، مما أدى إلى عدم امتلاكهم الكثير من المال. وتذكرت كيف كانت والدتها "تجلس على طاولة المطبخ ومعها الإيصالات... وكانت تتحقق من جميع الفواتير للتأكد من أنها لا تنفق أكثر من اللازم مقارنة بالأموال التي كانت تأتي إليها".

جارديان:غداء مجانى للمشردين فى "جرينلاند" لحضور فعالية مع نجل ترامب

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن مجموعة من سكان جزيرة جريندلاند الذين حضروا حفل غداء استضافه نجل الرئيس الأمريكى المنتخب، دونالد ترامب جونيور، وهم يرتدون قبعات تحمل شعار"جعل أمريا عظيمة مرة أخرى" أو MAGA ليسوا من أنصار ترامب، ولكن أشخاص مشردين حضروا للحصول على طعام مجانى.

وكان ترامب جونيور قد زار عاصمة جريندلاند "نووك" الأسبوع الماضى، بعد أن قال والده إنه من الضرورى للغاية أن تسيطر الولايات المتحدة على الجزيرة شبه المستقلة ذاتيا، لكنها تتبع دولة الدنمارك.

وخلال الزيارة، ذهب ترامب جونيور إلى فندق هانز إيدج لتناول الغذاء مع مجموعة من الأشخاص يرتدون قبعات تحمل شعار ترامب، وتحدث معهم والده عبر الهاتف، وقال لهم: سنعاملكم جيدا.

إلا أن الرئيس التنفيذى للفندق يورجين باى كاستراب، قال إن العديد من ضيوفه لم يكونوا من أنصار ترامب، وأنما التقى بهم فريق نجله فى الشارع ، والذين لم يعرفوا من هو ترامب جونيور إلا لاحقا.

ووصف باى كاستراب العديد من هؤلاء الضيوف بالمشردين، وقال إن ترامب جونيور فى الشارع ودعاهم هو أو أى من مساعديه، لتناول الغذاء، لكنه لا يعتقد أنهم كانوا يعرفون من الذى يدعوهم.

وأشار كاستراب إلى أن الأمر كان غريبا لأنهم رأوا ضيوفا لم يشاهدوهم من قبل فى الفندق، وربما لن يروهم مرة أخرى لأن الأمر يتعدى حدود قدرتهم الاقتصادية. وتابع قائلا إن مجموعة من 15 شخصا تناولوا غذاء تقليديا للجزيرة يحتوى على السمك، ولم يكونوا من أنصار ترامب، وجاءوا فقط لأن شخصا ما دعاهم للغذاء.

ونفى متحدث باسم ترامب جونيور هذه المزاعم، وقال إنها شديدة السخافة.

وجاءت زيارة نجل ترامب لجرينلاند فى الوقت الذى رفض فيه والده أن يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الإجراءات الاقتصادية للسيطرة على أكبر جزيرة فى العالم.

الصحف الإيطالية والإسبانية





بركان كيلاويا بهاواى يثور ويسبب نافورة حمم ارتفاعها 60 مترا

ثار بركان كيلاويا، الأكثر نشاطا في أرخبيل هاواي، وخلق حالة من التأهب والقلق لدى مواطني الدولة الجزيرة بعد ثورانه الذي خلق نافورة من الحمم البركانية وصل ارتفاعها إلى 60 مترا، وفقا لصحيفة كونسولتا الإسبانية.

وأعلن مرصد البراكين في هاواي (HVO) استئناف نشاط بركان كيلاويا باعتباره الحدث الثوري الرابع خلال الشهرين الماضيين، حيث بدأت فوهة هاليماوماو في 23 ديسمبر 2024.

ويعتبر كيلاويا أصغر بركان في هاواي ، ويقدر عمره ما بين 300 ألف و600 ألف عام، مقارنة بكوهالا، أقدم بركان في الجزيرة، والذي يزيد عمره عن مليون عام.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي أن أرضية الحفرة كانت مغطاة بنحو 10 % من الحمم البركانية الجديدة.

يعد نشاط كل من كيلوايا ومنتزه البراكين الوطني بأكمله مركزًا للسياحة في الجزيرة، حيث يوفر تجربة فريدة من نوعها لمشاهدة ثوران البركان.

وقدرت هيئة المرصد الكرواتي للطيران أن كيلاويا سيواصل نشاطه بشكل متقطع؛ تشير الحلقات البركانية السابقة إلى اختلافات مهمة بين الفترات المسجلة للبركان.

وأظهرت لقطات وثقتها كاميرات، شقوقا في قاعدة فوهة البركان، التي تولد تدفقات الحمم البركانية على سطح أرضية الفوهة.

وكتبت إدارة الطوارئ في هاواي أن الثوران "لا يشكل تهديدا للمناطق السكنية بسبب تدفق الحمم البركانية"، على الرغم من أن الجزيئات والغازات البركانية قد تسبب مشاكل في التنفس لمن يتعرضون لها.

وسبق للبركان الثوران فترة من الزلازل القوية ورفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مستوى التنبيه من البركان إلى "تحذير".

وثار بركان كيلاويا، أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، مجددا في 16 يناير ، بعد ثلاثة أسابيع فقط من الثوران الأخير، والذي تم تسجيله في 23 ديسمبر 2024.

أكد مرصد البراكين في هاواي أن الانفجارات الأخيرة شكلت بحيرة من الحمم البركانية في فوهة البركان، فيما وصلت نوافير الحمم إلى ارتفاع يصل إلى 60 متراً، ما جعل المشهد مرئياً من عدة نقاط في حديقة هاواي الوطنية.

وقالت السلطات في هاواي إن الثوران لا يشكل خطرا على الأنشطة اليومية في المجتمعات القريبة في ما يسمى بالجزيرة الكبرى، لكنها حذرت من احتمال تشكل "ضباب بركاني"، والذي قد يؤثر على جودة الهواء ويسبب عدم الراحة التنفسية، ولهذا السبب، يُنصح السكان والسياح بالبقاء على اطلاع بالمعلومات التي تقدمها السلطات واتباع الإرشادات الصادرة.

ويراقب الخبراء عن كثب نشاط البركان، مع إيلاء اهتمام خاص للبحيرة المتكونة في فوهة البركان لمنع أي تغييرات محتملة في مسار تدفقات الحمم البركانية وتوقع المخاطر المحتملة.





فيضانات وانهيارات أرضية بسبب الأمطار الشديدة فى البرازيل



تسببت الأمطار الشديدة التي هطلت في ولاية سانتاكاتارينا في جنوب البرازيل في حدوث فيضانات عارمة وانهيارات أرضية وإغلاق الطرق الرئيسية في الولاية، ولذلك فقد أعلنت السلطات حالة الطوارئ.



وأشارت صحيفة او جلوبو البرازيلية إلى أنه في غضون ساعات قليلة، سقط حوالى 165ملم في مدن إيتاجاى وكامبوريو وبالنياريو كامبوريون، وهى أكثر من نصف الكمية المتوقعة لشهر يناير بأكمله".



وأعلنت جوليانا بافان، رئيسة بلدية بالنياريو كامبوريو، حالة الطوارئ، بسبب الأمطار التي ضربت المنطقة في الساعات الأخيرة، وبموجب قرار أصدره رئيس البلدية، قرر عناصر الدفاع المدني تفعيل خطة الاستجابة لحالات الطوارئ في حالات الكوارث، داعياً المتطوعين إلى مساعدة الضحايا.

وتوقع مسؤولون في الدفاع المدني أن تستمر الأمطار الغزيرة والمستمرة في التأثير على مناطق بومبينهاس، وجوفيرنادور سيلسو راموس، وإتابيما، وبورتو بيلو، وتيجوكاس، وبينها، مع احتمال حدوث فيضانات.



وقد يصبح الوضع أكثر تعقيدًا مع الظروف المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة. ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار حتى يوم السبت، مع توقع هطول ما لا يقل عن 40 إلى 50 ملم إضافية من الأمطار ، يضاف إلى ذلك توقعات بارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خلق مشاكل صحية ولوجستية جديدة في المنطقة المتضررة.

أكبر اقتصاد فى أوروبا يغلق 2024 بتضخم 2.2% وتوقعات قاتمة العام الجارى



أفاد المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا (ديستاتيس) أمس الخميس أن التضخم في ألمانيا، القوة الاقتصادية الرائدة في أوروبا بلغ 2.2% في عام 2024، بينما بلغ مؤشر الأسعار في ديسمبر 2.6 % على أساس سنوي، بعد تسجيل زيادة قدرها 0.5 % مقارنة بشهر نوفمبر، وذلك مع توقعات قاتمة فى العام الجارى 2025 ، وفقا لصحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.



وقال مكتب الإحصاء الألماني في بيان إن النمو السنوي البالغ 2.2 % "أقل بكثير من المعدل المسجل في السنوات الثلاث السابقة"، في إشارة إلى زيادات الأسعار بنسبة 5.9 % في عام 2023، و6 % في عام 2024، وفي ديسمبر، كان الارتفاع مدفوعًا بزيادة أسعار الخدمات.



وأشارت الصحيفة إلى أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، بلغ 3% لعام 2024 بأكمله، وهو أيضًا أقل من 5.1% في عام 2023 و3.8% في عام 2022، "بالمقارنة بالعامين السابقين، ضعف هذا الرقم، ولكن "وأشار مكتب الإحصاء إلى أن "معدل التضخم لا يزال أعلى بكثير من معدل التضخم الإجمالي".



وكانت ألمانيا الاقتصاد الوحيد في مجموعة الدول السبع الذي انكمش في عام 2023 وهي أول من نشر أرقام العام بأكمله لعام 2024. ومع ذلك، فليس هناك اى توقعات بتحسن الوضع مع دخول 2025، إلا أن البنك المركزي الألماني نموا بنسبة 0.2 % فقط هذا العام ويحذر من أن الانكماش مرة أخرى ممكن حتى إذا نفذ الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب تهديداته بالرسوم الجمركية.



وتعاني ألمانيا صاحبة الاقتصاد كثيف التصدير من ضعف الطلب العالمي ومنافسة من المنتجات الصينية. وانخفضت الصادرات 0.8 % على أساس سنوي في 2024.



وكان الاقتصاد الألماني قد تعرض لصدمات خارجية ومشكلات محلية، بما في ذلك البيروقراطية ونقص العمالة الماهرة، وكان السياسيون على خلاف حول كيفية إصلاح ذلك.





مجموعة الـ7 تدعو لاغتنام اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الوضع الإنسانى الكارثى بغزة

كدت مجموعة الدول السبع على أنه "مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قريبًا، فمن الأهمية بمكان أن نغتنم هذه الفرصة لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، حيث تستمر الظروف في التدهور، وفقا لوكالة أنسا الإيطالية.



وقال قادة دول المجموعة في بيان بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، "ندعو جميع الأطراف إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق وضمان حماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني، كما يجب احترام القانون الإنساني الدولى.



وأضاف البيان "نؤكد مجدداً التزامنا بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في غزة في الوقت المناسب بدعم من المجتمع الدولي، وكذلك دعمنا لمسار موثوق للسلام يؤدي إلى حل الدولتين حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنبًا إلى جنب في سلام وكرامة وأمن.