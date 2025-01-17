السلطات الإندونيسية تواصل جهود الإنقاذ عقب اندلاع حريق ضخم بمركز تجارى

أحمد علوى

واصلت السلطات الإندونيسية اليوم الجمعة جهود الإنقاذ بعدما التهم حريق ضخم مركزا تجاريا بالعاصمة جاكرتا، مما تسبب في مقتل ستة أشخاص.

وذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) نقلا عن وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة أن فرق الإطفاء تمكنت صباح أمس من السيطرة على الحريق، الذي اندلع يوم الأربعاء الماضي في واحد من أقدم المراكز التجارية بالعاصمة ، وهو مركز "جلودوك بلازا" لبيع الأجهزة الإلكترونية في غرب جاكرتا، بمشاركة أكثر من 47 سيارة إطفاء ومائتي فرد.

من جانبه، صرح رئيس وكالة إدارة الكوارث بالعاصمة الإندونيسية إسناوا أدجي، بأنه تم نقل 6 جثث إلى مستشفى الشرطة في شرق جاكرتا للتعرف على هويتها.

وأفادت وكالة الإنقاذ والإطفاء بأن رجال الإطفاء تمكنوا من إنقاذ 9 أفراد باستخدام السلالم الهيدروليكية وقت حدوث الحريق، فيما لا يزال 14 شخصا في عداد المفقودين..ولم يتضح بعد ما إذا كان القتلى الستة من بين المفقودين أم لا.