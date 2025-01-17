الرئيس السنغالى يتعهد بإصلاحات قضائية كبرى

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تعهد الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، بتحسين أداء القضاء وتعزير استقلاله خلال فترة حكمه، وذلك خلال حفل حضرته العناصر الفاعلة في النظام القضائي وأبرز القضاة والمحامين في البلاد.



وقال الرئيس السنغالي، وفقا "راديو فرنسا الدولي"، إن القضاء يواجه تحديات هائلة ويجب أن ينفتح على الأسئلة والتحديات والتغيير والتحديث، لأن الحاجة إلى إعادة التفكير في العقد الاجتماعي تشكل تحديًا لنا جميعًا.



وأضاف ديوماي فاي أنه يجب على الباحثين عن العدالة أن يشعروا أن العدالة هي حصن ضد التعسف وليس أداة للتعسف، ويجب على كل قاضي أن يتساءل دائمًا عن علاقته بالأخلاق والحقيقة وأن يقول الحق دون الاستسلام للظلم الذي كان موجودا حتى الآن، حتى لا يتكرر ما حدث خلال 2021 إلى 2024 مرة أخرى.