اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 يناير 2025 10:02 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس السنغالى يتعهد بإصلاحات قضائية كبرى

الجمعة، 17 يناير 2025 09:20 ص
الرئيس السنغالى يتعهد بإصلاحات قضائية كبرى الرئيس السنغالى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعهد الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، بتحسين أداء القضاء وتعزير استقلاله خلال فترة حكمه، وذلك خلال حفل حضرته العناصر الفاعلة في النظام القضائي وأبرز القضاة والمحامين في البلاد.


وقال الرئيس السنغالي، وفقا "راديو فرنسا الدولي"، إن القضاء يواجه تحديات هائلة ويجب أن ينفتح على الأسئلة والتحديات والتغيير والتحديث، لأن الحاجة إلى إعادة التفكير في العقد الاجتماعي تشكل تحديًا لنا جميعًا.


وأضاف ديوماي فاي أنه يجب على الباحثين عن العدالة أن يشعروا أن العدالة هي حصن ضد التعسف وليس أداة للتعسف، ويجب على كل قاضي أن يتساءل دائمًا عن علاقته بالأخلاق والحقيقة وأن يقول الحق دون الاستسلام للظلم الذي كان موجودا حتى الآن، حتى لا يتكرر ما حدث خلال 2021 إلى 2024 مرة أخرى.







مشاركة

الرئيس السنغالى

السنغال

القضاء السنغالى

اخبار العالم






الرجوع الى أعلى الصفحة