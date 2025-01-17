اليوم السابع
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التحقيقات: المتهم بإدارة كيان تعليمى وهمى بالقاهرة خدع ضحاياه بشهادات مزورة

الجمعة، 17 يناير 2025 08:00 ص
التحقيقات: المتهم بإدارة كيان تعليمى وهمى بالقاهرة خدع ضحاياه بشهادات مزورة تزوير - ارشيفيه
كتب سليم على

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أدلى شخص أمام النيابة العامة فى القاهرة ، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين فى منطقة مدينة نصر بالقاهرة.


وكشفت تحقيقات النيابة، تورط المتهم في إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وواجهت الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت   عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان – ختم أكلاشيه – دفاتر تحصيل نقدية – إستمارات تسجيل متدربين.

 







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