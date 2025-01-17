الأمير محمد بن سلمان وماكرون يؤكدان دعمهما لتشكيل حكومة قوية فى لبنان

وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان دعمهما الكامل لتشكيل حكومة قوية في لبنان، وذلك خلال محادثة هاتفية بينهما، كما أعلن الإليزيه الخميس.

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن الطرفين تطرقا خلال اللقاء إلى أهمية دعم الاستشارات التي تجريها السلطات اللبنانية لتشكيل حكومة قادرة على جمع تنوع الشعب اللبناني.

كما شدد ماكرون وبن سلمان على ضرورة ضمان احترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، فضلا عن إجراء الإصلاحات اللازمة لتحقيق ازدهار لبنان واستقراره وحفاظه على سيادته.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا الخميس، من الرئيس إيمانويل ماكرون.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأحداث الإقليمية، وفق "واس".