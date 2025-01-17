ارتفاع معدلات الإشغالات بفنادق البحر الأحمر تزامنا مع الموسم الشتوى.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تشهد محافظة البحر الأحمر هذا العام موسمًا سياحيًا شتويًا مميزًا، حيث ارتفعت نسب الإشغالات الفندقية في مدينتي الغردقة ومرسى علم، مما يعكس انتعاش الحركة السياحية في هذه الوجهات الساحلية المشهورة، منذ بداية الشتاء.

يعد موسم الشتاء من الفترات المهمة التي تشهد فيها البحر الأحمر إقبالًا كبيرًا من السياح الدوليين وخاصة الأوروبين، بما يعزز من مكانتها كوجهة سياحية رئيسية في مصر، حيث تشهد فنادق مدينة الغردقة، ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإشغال منذ أكثر من شهرين وهو ما يعكس تزايد الطلب على السياحة الشاطئية والأنشطة البحرية المختلفة.

واصبحت مدينة الغردقة ومرسى علم الوجه الأهم والأفضل للسياح خاصة الأوروبيين فى فصل الشتاء، حيث تتمتع بشواطئها الذهبية ومياهها الصافية، وهناك رواج رغم انخفاض درجات الحرارة فى الأنشطة البحرية بشكل كبير خاصة الرحلات البحرية والغوص بالسنوركلنج، لمشاهدة الكائنات البحرية المختلفة مثل لدلافين، والأسماك ذات الألوان المختلفة، وكذلك الشعاب المرجانية.

وفى مدينة مرسى علم، فقد شهدت زيادة في أعداد السياح الوافدين، وذلك بفضل سمعتها العالمية كوجهة سياحية لمحبي الغطس والرياضات البحرية، حيث يستقبل مطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجارى 110 رحلات طيران دولية أغلبها أوروبية.

ويطلق علي مدينة مرسى علم مالديف مصر لجمال الطبيعة بها حيث إنها ما زالت شواطئها بكر، ومياه البحر الأحمر فيها غنية بالشعاب المرجانية والحياة البحرية المتنوعة توفر للسياح فرصة للاستمتاع بتجارب فريدة.

ومع الرواج السياحى تزداد شعبية الأنشطة السياحية الداخلية مثل رحلات السفارى الجبلية فى مناطق الصحراء بالغردقة ومرسى على، وبداخلها يتم ركوب الجمال والبيتش باجى وغيرها، كما أن الرحلات الجبلية في البحر الأحمر توفر للسياح فرصة الاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة تُعد من أفضل ما يمكن مشاهدته في الصحراء الشرقية.



استمتاع السياح داخل الفنادق



الرواج البحرى بالبحر الأحمر



السياح بكورنيش فلفلة



السياح خلال الرحلات الداخلية



السياح عند المزارات الداخلية بالمدينة



السياح يلتقطون،صور للبحر من الكورنيش



رواج بحرى رغم انخفاض درجات الحرارة