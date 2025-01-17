أسوشيتد برس: الحرب على غزة تسببت فى نزوح 90 % من سكان القطاع

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رصدت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية في تقرير لها، نقلا عن مصادر الحكومة الإسرائيلية ووزارة الصحة فى غزة ووكالات الأمم المتحدة ، بالأرقام؛ خسائر الحرب على البنية التحتية لقطاع غزة، مؤكدة أن الحرب ألحقت بغزة خسائر بشرية وبنية تحتية فادحة.



وذكرت الوكالة أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد أكثر من 15 شهراً من الحرب، مشيرة إلى أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة، أكثر من 46 ألفاً، مضيفة أن هذا الرقم الصادر عن وزارة الصحة في غزة.



وتسببت الحرب في نزوح كبير للفلسطينيين في غزة بلغ عددهم نحو 1.9 مليون ونسبة النازحين من سكان غزة حوالي 90% من سكان القطاع، وفقا للوكالة الأمريكية.

وذكرت أن نسبة أراضي غزة التي خضعت لأوامر الإخلاء الإسرائيلية في فترات مختلفة بلغت حوالي 90%.



وبلغ عدد المباني المتضررة أو المدمرة بشكل متوسط إلى شديد أكثر من 136 ألف مبنى وعدد الوحدات السكنية المتضررة أو المدمرة أكثر من 245 ألف وحدة ونسبة المباني المتضررة أو المدمرة 69%.



كما بلغ إجمالي التكلفة التقديرية للأضرار الناجمة عن الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب: 18.5 مليار دولار، في حين يبلغ أعلى ناتج محلي إجمالي مسجل على الإطلاق في الضفة الغربية وغزة، في عام 2022: 19.17 مليار دولار.



وعن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في غزة، ذكرت الوكالة الأمريكية أن نسبة الطرق الرئيسية المتضررة أو المدمرة أكثر من 92% ونسبة المرافق الصحية المتضررة أو المدمرة أكثر من 84% ونسبة مرافق المياه والصرف الصحي المتضررة أو المدمرة: 67%.



وأضافت أن الكمية اليومية من المياه غير المعالجة ومياه الصرف الصحي التي تتدفق إلى البحر من غزة: 60 ألف متر مكعب (2.1 مليون قدم مكعب) وطول الشبكة الكهربائية المدمرة 510 كيلو مترا.