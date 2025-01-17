أسواق اليوم الواحد تستقبل المواطنين اليوم بمدينة نصر وحلوان بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

تواصل محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين تنظيم سوق اليوم الواحد، بعدة مناطق بالقاهرة ومن المقرر أن يتم تنظيم السوق اليوم الجمعة بمدينة نصر أمام مسجد آل رشدان، وبمنطقة حلوان أمام ركن فاروق بكورنيش النيل.

أماكن سوق اليوم الواحد

ويتواجد سوق اليوم الواحد بالجمالية بشارع المنصورية بالقرب من مركز شباب الجمالية ويعمل كل يوم أحد، كما يتواجد السوق فى مدينة نصر بجوار مسجد آل رشدان بمدينة نصر ويعمل يوم الجمعة، وسوق آخر فى حلوان بمنطقة ركن فاروق يعمل يوم الجمعة.

ويتواجد أيضا أمام قصر طوسون بحى روض الفرج كل يوم خميس، كما يتم تنظيم السوق في حى الأميرية يعمل يوم الجمعة، فى حين يعمل سوق عين شمس يوم السبت من كل أسبوع، وهو يتم تنظيمه بجوار سنترال عين شمس ليخدم منطقتي المرج وعين شمس.

ويتواجد سوق اليوم الواحد، فى بعض مناطق بالقاهرة على مدار الأسبوع في مناطق مختلفة بالعاصمة، ويتم تنظيم السوق على مدار يومين بهذه المناطق، كما يتم التوسع في اختيار أماكن أخرى لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي، وتخفيض السعر، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد أسهمت فى أن يكون المواطن شريك ورقيب على الأسواق بمقارنة التخفيضات التى يقدمها السوق بأسعار السلع فى المناطق المختلفة.