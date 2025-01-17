آل كابونى.. أسرار زعيم المافيا الأمريكى من الشهرة وحتى الوفاة بمرض الزهرى

فاطمة شوقى

يصادف 17 يناير ، ذكرى مرور 126 عاما على ميلاد آل كابونى ، أشهر رجل عصابات في التاريخ ، والذى تمتلئ حياته بالأسرار والغموض التي لا تزال تثير الجدل، وكشفت أبنة أخيه الكبرى ، ديدري ماري كابوني ، العديد من أسرار آل كابونى والتي منها أنه كان زوجا صالحا ومثاليا ووفاته كانت نتيجة الإصابة بمرض الزهرى.



ديدري ماري كابونى



ووفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية فإن آل كابونى استطاع في غضون سبع سنوات فقط أن أصبح رجل العصابات الأكثر إثارة للخوف والأهم في مدينة شيكاغو في عشرينيات القرن العشرين المضطربة في الولايات المتحدة، حيث استقر هناك ليقود العصابة الإجرامية الأكثر دموية.



وكشفت ابنة أخيه حياة آل كابونى في كتاب من 552 صفحة عن حياته وإرثه، والجانب العاطفى له ، وقالت "هذه قصة قاتل لا يرحم، رجل احتقر القانون، امتلك بيوت دعارة، لم يدفع الضرائب، ارتكب الاحتيال: مجرم مدان ومعترف، وعلى الرغم من أنه أثبت أنه رجل قاسٍ، يبدو أن عائلته كان لها وجهة نظر مختلفة. كانت ديدري معجبة جدًا بعمها، لأنه نجح في انتشال العائلة والعديد من الناس من براثن الفقر.



ويقول مقربون من ابنة الأخ إنها كانت تتحدث بشكل إيجابي للغاية عن آل كابوني، حيث كانت تعتبره رجلاً طيبًا، دافئًا، ذو قلب كبير، وصادقًا، ويقدر النساء كثيرًا، وتصف المؤلفة أيضًا عمها الأكبر بأنه "صانع السلام العائلي"، لأن العواصف التي اندلعت بينهما (زوجي آل كابوني) كانت عنيفة مثل تلك التي ضربت منطقة البحر الكاريبي.





روميو وجولييت



تزوج ألفونس جابرييل كابوني في 30 ديسمبر 1918، عندما كان عمره 20 عامًا، من المرأة الأيرلندية ماري جوزفين كوفلين، التي أنجبت له ابنًا، وانتقل الزوجان المتزوجان إلى شيكاغو، بعد عرض تلقاه للعمل كحارس في أحد بيوت الدعارة ، و لم يكن الزوجان موضع ترحيب من قبل المجتمع في ذلك الوقت وتعرضا للكثير من الانتقادات ، لدرجة أن الكثيرين قارنوه بقصة الحب "روميو وجولييت"، المأساة التي كتبها ويليام شكسبير.



آل كابونى



وفي فجر القرن العشرين، سافرت آلاف العائلات من أيرلندا وإيطاليا إلى الولايات المتحدة هربًا من الفقر. وانضم كوفلين وكابوني إلى قائمة المهاجرين. وبحسب من درسوا حياة العصابات، فإن العائلتين كانتا تمثلان مصالح متعارضة، إلا أنهما كانتا تتقاتلان من أجل نفس الأرض وسط الفقر، وفي هذا السياق، كان الحب بين آل كابوني والمرأة الأيرلندية الجميلة صادماً تماماً بالنسبة لمواطنيه، ومع ذلك فإنهم يقولون إن "زواجهما كان رائعاً حقاً".

حياة آل كابونى

وُلِد آل كابوني عام 1899 في بروكلين، نيويورك، لعائلة من المهاجرين الإيطاليين، وترك الدراسة في سن مبكرة وانخرط في الجريمة كعضو في العصابات التي كانت "الأقسام الدنيا من مجموعات المافيا"، كما يقول الصحفى سامبر بيزانو في كتاب ألفه عن رجل العصابات.

اقرأ أيضاً..

ترامب يقارن نفسه بـ"آل كابونى".. ويؤكد لمؤيديه: لن أسمح لأعدائنا بإسكاتكم

3 رسائل بخط يد آل كابونى فى مزاد أمريكى الشهر المقبل