وكيل تعليم الأقصر يتفقد سير أعمال امتحانات نصف العام بمدارس البياضية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الخميس، مدرسة الشيخ صالح أحمد رضوان الابتدائية التابعة لإدارة البياضية التعليمية، ضمن جولاته لمتابعة سير أعمال الامتحانات، وذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، خلال الجولة، الطلاب بعدم الخروج قبل نهاية الوقت، فربما تذكر بعد خروجه نقطة في سؤال قد نسي أن يجيب عنها مما سيؤثر حتماً بالسلب في نتيجته، وكذلك وجه بعدم ترك أسئلة دون إجابة.

وحذر وكيل تعليم الأقصر من استخدام الملاحظين للهواتف المحمولة داخل اللجان أو الأحاديث الجانبية لئلا ينشغلوا بذلك عن الطلاب، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية، وأوضح "جارح" أن المديرية ترفع درجة التأهب القصوى استعداداً لامتحانات الشهادة الإعدادية والتي ستضم 111 لجنة امتحانية يؤدي 18016 طالباً امتحانه من خلالها.

كما تفقد الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بعضاً من مدارس إدارة أرمنت التعليمية لمتابعة سير الإمتحانات، حيث شملت الجولة مدرستي حاجر أرمنت الحيط الشرقي للتعليم الأساسي، وحاجر أرمنت الحيط الاعدادية المشتركة، واطمأن وكيل تعليم الأقصر خلال جولته من رؤساء اللجان على تنفيذ كل التعليمات الخاصة بالامتحانات، كما اطمأن جارح على سير الامتحانات وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج.



جولة وكيل التعليم على لجان الامتحانات



متابعة سير أعمال امتحانات نصف العام بمدارس البياضية