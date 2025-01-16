وزير خارجية الأردن: ندعم سيادة لبنان ونؤكد ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار

إيمان حنا

أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، دعم الأردن استقرار وسيادة لبنان ، مضيفًا أن "على إسرائيل التوقف عن انتهاكاتها بحق لبنان والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار .

جاء ذلك عقب لقاء الصفدي مع الرئيس جوزيف عون فى قصر بعبدا اليوم الخميس ، حيث هنأه على انتخابه وأكد له دعم بلاده للبنان.

وتابع قائلاً: "كل الدعم للبنان ليستعيد دوره الحضاري والثقافي والريادي وتستعيد بيروت تألقها".



وقال الصفدي : "دعمنا للجيش مستمر ونبحث مع شركائنا في العالم في توفير ما يحتاجه الجيش من إمكانات وقدرات أساسية ليقوم بدوره".

وكان وزير الخارجية الأسباني جوزيه مانويل الباريس بوينو قد زار بيروت أيضًا أمس وأكد للرئيس عون أن إسبانيا ستواصل دعمها للبنان وهو بلد أساسي للسلام والاستقرار في المنطقة، وهذا على سلم أولويات السياسة الخارجية الأسبانية . ورأى أن هذه اللحظة مليئة بالتفاؤل بالنسبة إلى لبنان، ويجب على الجميع العمل وبذل الجهود من أجل الاستقرار والسلام على مختلف الأصعدة، وإعادة بناء الدولة، لافتاً إلى أن أسبانيا ستواكب كل تلك الجهود.

واعتبر أن لبنان يشكل رمزاً مهماً للتعايش بين مختلف الطوائف، مشدداً على استمرار المشاركة الاسبانية في قوات "اليونيفيل" عبر عديدها الذي يعتبر الاكبر ضمن هذه القوات. واعلن عن تقديم مبلغ 10 ملايين يورو لدعم القوات المسلحة اللبنانية من جهة، والمساعدة على تنفيذ أمور لوجستية، وأكد مواصلة الضغط لتحقيق الانسحاب الإسرائيلى من جنوب لبنان.

كما وجه دعوة إلى رئيس لبنان لزيارة إسبانيا.