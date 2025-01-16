اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 يناير 2025 03:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

وزير الدفاع الأمريكي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويدعو إلى تنفيذه

الخميس، 16 يناير 2025 09:34 ص
وزير الدفاع الأمريكي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويدعو إلى تنفيذه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أنه يمثل بارقة أمل للفلسطينيين والإسرائيليين بعد أشهر من العنف وسفك الدماء.

وأكد أوستن، في بيان رسمي نشرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون اليوم الخميس، أن الاتفاق يعد خطوة مهمة، مشددًا على ضرورة تنفيذه بصرامة لضمان تحقيق أهدافه.

وأضاف: "نقف اليوم احترامًا لذكرى جميع الضحايا الذين قتلوا في هذا النزاع، سواء الرهائن الذين فقدوا حياتهم أو المدنيين الأبرياء، بمن فيهم الأطفال".

وبحسب البيان، أعرب أوستن عن تعازيه العميقة لعائلات الأمريكيين الذين قتلوا في الصراع.

وأكد أوستن، أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بالعمل نحو مستقبل أكثر أمنًا وعدالة للفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرًا إلى أن السلام بين الطرفين لا يزال ممكنًا من خلال الحوار والقيادة الحكيمة.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أنه"يمكن للاتفاق أن يفتح نافذة أمل جديدة للفلسطينيين والإسرائيليين بعد أشهر من إراقة الدماء والمعاناة".







مشاركة

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وقف إطلاق النار في غزة

موعد وقف اطلاق النار في غزة

الحرب علي غزة

نهاية حرب غزة

تبادل الاسري

نتنياهو

بنيامين نتنياهو

الوساطة المصرية

الوساطة المصرية القطرية

الوساطة المصرية في غزة

انسحاب الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

جيش الاحتلال

الإتفاق علي وقف إطلاق النار في غزة

غزة

وقف الحرب في غزة

اتفاق غزة

اتفاق وقف اطلاق النار في غزة

أبو عبيدة

وقف اطلاق النار في غزة

بايدن

هدنة غزة

الهدنة في غزة

أخبار غزة الآن عاجل

قطاع غزة

غزة الان

اخبار غزة

اسرائيل

إسرائيل

هل تم وقف اطلاق النار في غزة

قرار وقف اطلاق النار في غزة






الرجوع الى أعلى الصفحة