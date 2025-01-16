وزير الدفاع الأمريكي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويدعو إلى تنفيذه

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أشاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أنه يمثل بارقة أمل للفلسطينيين والإسرائيليين بعد أشهر من العنف وسفك الدماء.

وأكد أوستن، في بيان رسمي نشرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون اليوم الخميس، أن الاتفاق يعد خطوة مهمة، مشددًا على ضرورة تنفيذه بصرامة لضمان تحقيق أهدافه.

وأضاف: "نقف اليوم احترامًا لذكرى جميع الضحايا الذين قتلوا في هذا النزاع، سواء الرهائن الذين فقدوا حياتهم أو المدنيين الأبرياء، بمن فيهم الأطفال".

وبحسب البيان، أعرب أوستن عن تعازيه العميقة لعائلات الأمريكيين الذين قتلوا في الصراع.

وأكد أوستن، أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بالعمل نحو مستقبل أكثر أمنًا وعدالة للفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرًا إلى أن السلام بين الطرفين لا يزال ممكنًا من خلال الحوار والقيادة الحكيمة.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أنه"يمكن للاتفاق أن يفتح نافذة أمل جديدة للفلسطينيين والإسرائيليين بعد أشهر من إراقة الدماء والمعاناة".