اليوم السابع
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وزير الخارجية يؤكد أهمية تنفيذ الاتفاق فى غزة وضمان سريانه بمراحله المختلفة

الخميس، 16 يناير 2025 02:13 م
وزير الخارجية يؤكد أهمية تنفيذ الاتفاق فى غزة وضمان سريانه بمراحله المختلفة اتصال هاتفى بين وزير الخارجية وديفيد لامى
كتب أحمد جمعة

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تلقى بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، الخميس، اتصالاً هاتفياً من ديفيد لامى وزير خارجية المملكة المتحدة وذلك لتناول المستجدات المرتبطة بالأوضاع في قطاع غزة والاتفاق الذى تم التوصل إليه لتبادل الأسرى والمحتجزين وعودة الهدوء المستدام لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وقد حرص الوزير البريطاني خلال الاتصال علي تأكيد تقدير بلاده للدور المحوري الذي قامت به مصر والقيادة المصرية حتي التوصل لهذا الاتفاق الهام.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطى أطلع نظيره البريطاني على الجهود الحثيثة التي اضطلعت بها مصر مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين وعودة الهدوء المستدام لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ونوه الوزير عبد العاطى إلى أهمية تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية خلال المرحلة المقبلة على نطاق واسع في كافة أنحاء القطاع وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية وعودة النازحين لإنهاء المعاناة الإنسانية داخل القطاع.

كما أكد الوزير عبد العاطى على أهمية تنفيذ الاتفاق وضمان سريانه بمراحله المختلفة، وأكد على أن مصر ستواصل جهودها لتنفيذ الالتزامات في الاتفاق بالتنسيق الكامل مع دولتي قطر والولايات المتحدة.

 







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