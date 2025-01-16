وزير الخارجية الأردنى: اتفاق غزة جاء بشكل حاسم لأن البديل هو الاستمرار بالكارثة

إيمان حنا

قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى، إن اتفاق وقف اطلاق النار فى غزة جاء بشكل حاسم لأن البديل هو الاستمرار بالكارثة ؛ داعيًا إلى تطبيق الاتفاق كاملا وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

جاء هذا خلال لقاء الصفدى مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه برى اليوم الخميس في بيروت خلال زيارة الصفدى التى بدأها اليوم للبنان .



وكان الصفدى قد التقى الرئيس جوزيف عون وهنأه بمناسبة انتخابه رئيسا ؛ معربا عن دعم بلاده لاستقرار وسيادة لبنان.



وأكد ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار جنوب لبنان .

وبجهود الوساطة المشتركة المصرية - القطرية - الأمريكية، وصل طرفا النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام وصولًا لوقف دائم لإطلاق النار بدءا من يوم الاحد المقبل.