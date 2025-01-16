وزارة الداخلية تنفى ضبط شخص بالغربية بدون وجه حق

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى وروجت لها المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على (أحد الأشخاص - مقيم بالغربية) بدون وجه حق لمنعه من المشاركة بإحدى المسابقات الإلكترونية لصناع المحتوى.
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30 /12 /2024 فى إطار إجراءات مقننة لتعاملة غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وضُبط بحوزته (أكثر من 163 ألف دولار – هاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله وقررت النيابة العامة إحالته للمحكمة الاقتصادية، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروجى تلك الإدعاءات الكاذبة.