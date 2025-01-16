وزارة التضامن تصرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يناير2025 لليوم الثانى

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس في صرف الدعم النقدي ضمن " تكافل وكرامة " عن شهر يناير 2025 ، للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ،ويتم الصرف خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد شكلت غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كذلك التنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف ،بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً.