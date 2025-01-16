هدوء فى الأمواج وطقس شتوى دافئ فى محافظة بورسعيد.. فيديووصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الخميس، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط ، لحالة الطقس المعتدلة وسط هبوب خفيف للرياح وهدوء للأمواج .

تشهد محافظة بورسعيد ، طقس معتدل وأجواء شتوية معتدلة بالإضافة إلى هدوء الأمواج بشاطئ البحر ، تزامنا مع هبوب الرياح الخفيفة والسماء الصافية، مما يدفع الاهالي لإلتقاط الصور التذكارية وتكوين احلى سيشن تصوير .

وتتعدد مشاهد التقاط الصور ما بين الشباب والفتيات والأطفال والأسر ، بخلفية مياه البحر وأخرى على الرمال .

ويستمر الصيادون في ممارسة حرفتهم على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ، بداية من رمي الشباك داخل عمق المياه حتي حصد الأسماك بداخلها على رمال الشاطئ .

ويمتد ساحل البحر الأبيض المتوسط، بداية من حي الشرق بالحدود مع المجرى الملاحي لقناة السويس، مروراً بأحياء العرب والمناخ والزهور، انتهاءً بالحدود الغربية للمحافظة مع محافظة دمياط.



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