اليوم السابع
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هالة صدقى تبلغ عن تعرض حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى للسرقة

الخميس، 16 يناير 2025 10:39 ص
هالة صدقى تبلغ عن تعرض حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى للسرقة هالة صدقى
كتب بهجت أبو ضيف

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أبلغت الفنانة هالة صدقي، عن تعرض حساباتها الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للسرقة والاختراق على يد مجهول، وحررت محضرا بمديرية أمن الجيزة طالبت فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تقدمت الفنانة هالة صدقي ببلاغ لمديرية أمن الجيزة، ذكرت فيه أن حساباتها الشخصية عبر فيسبوك وواتس اب تعرضت للسرقة، وأفادت أنها فوجئت باختراقها على يد مجهول، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حرر رجال المباحث محضرا بالواقعة، وجاري إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 







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الفنانة هالة صدقي

اختراق حسابات هالة صدقي

سرقة حسابات هالة صدقي






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