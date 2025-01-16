اليوم السابع
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هاريس: اتفاق غزة سيكون أساسا لمستقبل سلمى بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الخميس، 16 يناير 2025 09:19 م
هاريس: اتفاق غزة سيكون أساسا لمستقبل سلمى بين الفلسطينيين والإسرائيليين هاريس
محمد جمال

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 قالت نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس، إن اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة والإفراج عن الرهائن يمكن أن يكون "الأساس الذى نبنى عليه من أجل مستقبل أكثر سلاما للشعبين الإسرائيلى والفلسطيني".


جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجرته هاريس، اليوم الخميس، مع الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوج، بحسب بيان نشره البيت الأبيض.


وقال البيت الأبيض ، فى بيانه ، "ناقش الجانبان وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الذى تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس بفضل جهود الرئيس الأمريكى جو بايدن".


ورحبت هاريس، بكون هذا الاتفاق سيعيد "الرهائن" إلى أسرهم، ويوفر الإغاثة الفورية لغزة، من خلال زيادة المساعدات الإنسانية، ويشكل الأساس لإنهاء دائم للحرب والأمن لإسرائيل، مؤكدة اعتزامها مواصلة العمل لتحقيق مستقبل من السلام والكرامة والأمن لجميع شعوب المنطقة.







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