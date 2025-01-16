نتنياهو يشكر الرئيس الأمريكى المنتخب ويتفق معه على لقاء قريب فى واشنطن

وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأربعاء، إن بنيامين نتنياهو شكر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على مساعدته في تعزيز إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء في تدوينة على منصة "X" أن نتنياهو يخطط لزيارة الولايات المتحدة. وأعرب رئيس الوزراء عن التزامه بإعادة جميع الرهائن ودعمه لبيان ترامب الأخير بشأن "الحقيقة الاجتماعية"، لضمان "أن غزة لن تكون ملاذا للإرهاب".

ووفق المصدر ذاته، اتفق الطرفان على الاجتماع في واشنطن "قريبا" لمناقشة الاتفاق، فضلا عن قضايا مهمة أخرى. وبعد ذلك تحدث نتنياهو مع الرئيس جو بايدن ليشكره على عمله في التقدم بصفقة الرهائن.

وأعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية في بيان مشترك، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين.

وبحسب البيان "يتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ثلاثة مراحل تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يوما على وقف لإطلاق النار وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان وتبادل الأسرى والمحتجزين وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين داخليا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج".

وأكدت الدول الثلاث في البيان "أن سياستهم كضامنين لهذا الاتفاق هي التأكيد على أن جميع مراحله الثلاث ستنفذ بشكل كامل من قبل الطرفين".