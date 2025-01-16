نانسى بيلوسى لن تحضر حفل تنصيب دونالد ترامب الإثنين المقبل

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أعلن المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأمريكى "الكونجرس" السابقة نانسى بيلوسي، اليوم /الخميس/، أن الأخيرة لن تحضر حفل تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب الإثنين المقبل.



وأفادت صحيفة "بوليتيكو" فى نسختها الأمريكية بأن بيلوسى ستنضم إلى أعضاء الحزب الديمقراطى المتوقع عدم حضورهم حفل تنصيب ترامب، برغم أنهم لم يعلنوا عن "مقاطعة منظمة" للحفل كما فعلوا خلال ولاية ترامب الأولى فى عام 2017.



وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المرجح أن يحضر عدد كبير من الأعضاء الديمقراطيين فى مجلس النواب، بعدما تمكن الحزب الجمهورى ومرشحه دونالد ترامب من انتزاع ولاياتهم خلال الانتخابات الأمريكية الأخيرة فى نوفمبر الماضي.



جدير بالذكر، أن بيلوسى خضعت لعملية جراحية فى ديسمبر الماضى بعد تعرضها لإصابة أثناء رحلتها إلى لوكسمبورج.