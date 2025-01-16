ميقاتى يبحث مع وزيرى خارجية إسبانيا والدنمارك الوضع الراهن فى المنطقة

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بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال لقائه وزير خارجية إسبانيا والاتحاد الأوروبي والتعاون خوسيه مانويل ألباريس بوينو، العلاقات الثنائية والوضع الراهن في المنطقة.

من جانبه، أشاد الوزير الإسباني -وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، الأربعاء- بـ"إدارة ميقاتي لشؤون البلاد طوال الفترة السابقة الصعبة، ومواجهته للتحديات العديدة التي تعرض لها لبنان، بما فيها الحرب الأخيرة".. مُهنئا لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة إطلاق العجلة الدستورية في البلد.

واطلع الوزير الإسباني، ميقاتي، على المساعدات الإضافية التي ستقدمها بلاه إلى الجيش اللبناني ودعمها الدائم في المحافل الدولية لوجود قوات اليونيفيل في الجنوب.

وفي السياق، بحث رئيس الحكومة اللبنانية مع وزير خارجية الدانمارك لارس لوك روثمان، العلاقات بين البلدين والملفات المشتركة، لا سيما الدعم اللوجستي الذي تقدمه الدانمارك إلى الجيش، بحضور سفير الدانمارك كريستوفر فيفيك والوفد المرافق، مُهنئا بـ"إنجاز وقف إطلاق النار". كما هنأ لبنان بانتخاب رئيس الجمهورية، مُتمنيا تشكيل حكومة جديدة قريبا.