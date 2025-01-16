مياه الشرب بسوهاج تبدأ تنفيذ خطة تستهدف رفع الوعى بقضايا المياه

سوهاج - عمرو خلف

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب ان الشركة تستهدف خلال هذا العام 2025 تنفيذ أنشطة توعوية متنوعة بجميع مراكز المحافظة بهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه ولتربية النشاء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة.

وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف واستطلاع الرأى ان انشطة التوعية للمواطنين تتنوع ما بين قوافل مائية وتوعية مباشرة وانشطة المؤسسات التعليمية وحملات التوعية الميدانية واستطلاعات الرأى وتوعية رجال الدين الاسلامى والمسيحى والتوعية الالكترونية لنشر رسائل التوعية المائية وذلك من خلال الندوات ورحلات تعريفية لزيارة محطات المياه والصرف الصحي وورش تعليم السباكة واصلاح السباكة وتركيب القطع الموفرة وتوعية الاطفال من خلال استخدام مسرح العرائس والسلم والثعبان والمسابقات المائية والالعاب التفاعلية وتكوين أسرة امين المياه بالمدارس وذلك لتعريف المستفيدين بالسلوكيات الصحيحية للتعامل مع المياه وكيفية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى والمشروعات القومية الجارى تنفيذها.