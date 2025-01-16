مياه الأقصر تعلن إيقاف مأخذ محطة مياه إسنا لحين السيطرة على ظهور بقعة زيت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، عن التعامل الفوري مع ظهور لبقعة زيت في مجرى نهر النيل جنوباً في مدينة إسنا، حيث تم العمل في إيقاف مأخذ محطة مياه إسنا الكبرى، والاعتماد على الخزانات الأرضية تجنباً لقطع المياه عن المواطنين، ويجرى إنتظار عينات المعمل والتعامل مع البقعة لخدمة الأهالى ومجرى نهر النيل.

وفى هذا الصدد ظهرت على مجرى نهر النيل في جنوب الأقصر بمركز ومدينة إسنا بقعة زيت بنهر النيل بالقرب من محطة مياه الشرب، وعلى الفور انتقلت فرق المسطحات المائية بمديرية أمن الأقصر إلى محل الواقعة وجاري التعامل مع بقعة الزيت الكثيفة التي ظهرت في مياه نهر النيل مساء اليوم الخميس، والدفع بفرق فنية لتفتيت البقعة.

ومن جانبه كشف اللواء أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أن مسئولي الشركة في إسنا قاموا برصد ظهور بقعة الزيت في مياه نهر النيل بالقرب من محطة مياه الشرب بمدينة إسنا بامتداد كورنيش وجرى اتخاذ الإجراءات، وتم إيقاف المآخذ والاعتماد على الخزانات لعدم قطع المياه عن المواطنين، ويجرى التعامل من رجال مركز شرطة إسنا بالتعاون مع شرطة المسطحات النيلية، بجهود مكثفة لتفتيت بقعة الزيت ومعرفة سبب تسريب بقعة الزيت، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد عقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر اجتماعا لعرض خدمات وأنشطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإنجازات الشركة خلال عام 2024، وذلك فى إطار كسب رضا المواطنين وترتيب أولوياتهم بما يلبي احتياجاتهم، وخلال الاجتماع عرض اللواء أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ، الخدمات المقدمة للمواطنين من الشركة وموقف المشروعات بقرى حياة كريمة بمركزى أرمنت وإسنا والمشروعات المقرر إقامتها فى المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة"، كما تم عرض المشروعات التى تم افتتاحها ومواعيد تسليم المشروعات التى لم يتم الانتهاء منها، وتم عرض عدد المستفيدين من خدمات الشركة ، وكذا نسب الدخل وحجم الإنفاق للشركة وحجم العمالة والأنشطة المقدمة لهم واستعراض سيناريو أزمات بقعة زيت عند مأخذ المياه وكيفية التصرف بهذا الموقف.



إيقاف مأخذ محطة مياه إسنا لحين السيطرة على ظهور بقعة زيت



مياه الأقصر تعلن إيقاف مأخذ محطة مياه إسنا لحين السيطرة على ظهور بقعة زيت