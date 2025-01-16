مصرع شقيقين سقطت عليهما حمولة سيارة نقل بالمراغة شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد طريق فرع بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج، وقوع حادث على الطريق بين سيارة نقل محملة بحديد التسليح وبين مركبة توك توك حيث سقطت الحمولة من على السيارة النقل على المركبة مما نتج عنه مصرع مستقليها.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب ، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث على طريق فرعى بدائرة مركز شرطة المراغة ووجود متوفيان، تم نقل الجثتين لمستشفى المراغة المركزى، وتم التحفظ عليهما بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، أنه أثناء سير سيارة " نقل" محملة بحديد تسليح قيادة المدعو عبد الحفيظ م ع ا 30 سنة سائق ومقيم مركز جهينه إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي إلي إنحرافها وميلها علي جانب الطريق وإنقلاب الحمولةعلي دراجة نارية " توك توك " قيادة المدعو يسا ا ت 17 سنة سائق توك توك ومقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد التوك تو، و شقيقته الطفلة دميانه 7 سنة تلميذه ومقيمة بذات الناحية وتم نقلهما لمشرحة مستشفي المراغة المركزي .

وبسؤال قائد السيارة ووالدة المتوفيان المدعوه تهاني ن ق س 45 سنة ربة منزل ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق وإتهمت الأخيرة قائد السيارة بالتسبب في ذلك ونفت الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.