مراجعات نهائية بالمجان لطلبة الشهادة الإعدادية فى دمياط.. اعرف المواعيد

دمياط - هيثم مراد

وجه الدكتور ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بعقد مراجعات نهائية أون لاين لطلاب الشهادة الاعدادية بالمجان.

وأوضح "عمارة" أنه سيتم إعداد الأمر من خلال مركز التطوير التكنولوجي، موضحا أنه تم اختيار نخبة من أفضل معلمي دمياط للمساهمة في زيادة تحصيل المناهج الدراسية قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية 2025.

وأوضح وكيل تعليم دمياط، أن المراجعات النهائية ستنطلق بدء من يوم الجمعة 17 يناير في تمام الساعة السادسة مساء حتي يوم الأربعاء الموافق 22 يناير، موضحا أنه سيتم نشر لينك مراجعة الامتحان علي صفحة العلاقات العامة.

وأضاف وكيل تعليم دمياط، أنه من الممكن لجميع الطلاب المشاركة في الحصص بطريقة سهلة من خلال الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر او التابلت، مشيرا إلي أنه بمجرد تحميل برنامج التيمز سيتم إضافة الطلاب الي المراجعات بمجرد الضغط على رابط التسجيل وإدخال بيانات الطالب، بدون الحاجة الي تسجيل دخول.

يأتي ذلك في إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بدمياط لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية 2025.