محافظ دمياط يلتقى مدير مديرية التموين الجديد لمناقشة عدد من ملفات العمل

دمياط معتز الشربيني

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم بديوان عام المحافظة، مع مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ، بعد صدور قرار وزير التموين بتكليفه بتلك المهمة بدمياط، معربًا عن خالص أمنياته له بدوام التوفيق والسداد.

وأكد "محافظ دمياط" فى مستهل اللقاء على اهتمام المحافظة بملف المنظومة التموينية، ولفت إلى متابعته المباشرة لهذا الملف، وناقش "المحافظ" عدد من الموضوعات المطروحة حاليًا، حيث أكد على ضرورة توفير مقر آخر للمخزن الاستراتيجي ، نظرًا لتهالك المبنى الحالى وخطورته الداهمة ، و أيضًا الاهتمام بأسواق اليوم الواحد والتوسع بها وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، ومتابعة تجهيز منافذ البيع لمنتجات شركة ادفينا وقها، واستمرار الحملات التموينية على الأسواق و المنشآت الغذائية، للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة و منع اى محاولات للاحتكار وأيضًا الاطمئنان على سلامة الأغذية للحفاظ على صحة المواطنين، وناقش كذلك آلية إقامة سوق للخضروات والفاكهة لتحقيق التواصل المباشر بين المزارع والمواطن.

وتابع " محافظ دمياط " الموقف الحالى لأعمال رفع كفاءة مبنى مديرية التموين ، وتوافر الكوادر البشرية لتنفيذ مهام المديرية ، وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " على التنسيق التام لمتابعة كافة الأعمال و مواجهة كافة التحديات ووضع حلول مناسبة لها.