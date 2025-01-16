اليوم السابع
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محافظ الجيزة: تدعيم مطلع الطريق الدائرى بالمنصورية بالأسوار الخرسانية

الخميس، 16 يناير 2025 12:48 م
محافظ الجيزة: تدعيم مطلع الطريق الدائرى بالمنصورية بالأسوار الخرسانية تدعيم مطلع الطريق الدائرى بالمنصورية بالأسوار الخرسانية
كتبت – مرام محمد

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تواصل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مع اللواء مهندس طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، لتنسيق الجهود وتركيب أسوار بديلة بمطلع الطريق الدائري نطاق المنصورية، حفاظًا على السلامة العامة للمواطنين من قائدي المركبات، لما يمثله ذلك من خطورة علي المترددين علي الطريق.

وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان لها، أن ذلك جاء استجابة لشكوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، من سرقة الأسوار الحديدية بمطلع الطريق الدائري نطاق المنصورية بحي الهرم.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال التدعيم الخرساني لجانبي مطلع الطريق الدائري من طريق المنصورية، وإجراء الصيانات اللازمة لمسار المطلع، بالإضافة إلى مراجعة حالة إحدى القطاعات الأخرى بالطريق الدائري نطاق مدينة كرداسة وتدعيمها بالحواجز الخرسانية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

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تدعيم مطلع الطريق الدائرى بالمنصورية بالأسوار الخرسانية

 

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تدعيم مطلع الطريق الدائرى بالمنصورية بالأسوار الخرسانية


 







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