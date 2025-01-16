مؤتمر لهيئة التأمين الصحى الشامل للتحدث عن تطورات المشروع

كتبت فاطمة ياسر

عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مؤتمرا للتحدث عن تطورات المشروع، تحت عنوان"التأمين الصحى الشامل.. التحديات والتطورات"، حيث أكد أالدكتور عوض مطرية مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية في المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط، أن مفهوم الرعاية الصحية الشاملة يعني تغطية الصحة الشاملة لجميع الأفراد الذين يحتاجون بالفعل للرعاية الطبية، لافتا إلى أن التوسع في التغطية الصحية من أهم ما يقوم به التأمين الصحي الشامل.

من جهته صرح الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن هناك العديد من أنظمة التأمين الصحي، مثل النظام الصحي المشترك والعام، بجانب القطاع الخاص، وأن التأمين الصحي الشامل، هو آلية من آليات تقديم العلاج بشكل مادي رمزي.

وأكد عبد الغفار أن الدولة المصرية، قدمت فى 2018 قانونا لعلاج كل المواطنين بوسيلة صحية عادلة، .واختتم حديثه مؤكدا، اهتمام الدولة المصرية بالتغطية الشاملة للتأمين الصحي، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل خلال اشهر قليلة، حيث غطت إلى الآن 6 ملايين مواطن.