للمرة الثانية.. الجنايات المستأنفة تقضى بإعدام قاتل طليقته بالأزبكية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة الجنايات المستأنفة بشمال القاهرة بالعباسية، اليوم، بمعاقبة قاتل طليقته بالأزبكية، بالإعدام شنقا، بعد ورود تقرير فضيلة المفتي بإعدامه ليصبح هذا الحكم الثاني والنهائي بإعدامه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عامل تزوج من المجنى عليها وانجب منها طفلة، ودبت بينهما الخلافات الزوجية بسبب الضائقة المالية التي لحقت بالمتهم، وأصبح غير قادر على الإنفاق عليها وابنته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم هدد المجني عليها بالقتل اذا ما تركته بعد ان طلقها رسميا.

وانتهزت السيدة فرصة عدم وجود المتهم وتركت المنزل مع ابنتها، بعد حصولها على جميع منقولات المنزل واقامت في مسكن أخر، حيث قام المتهم بتعقبها وقتلها.

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، في حكم أول درجة بالإعدام للمتهم وذلك بعد ورود رأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية في إعدامه.

وقام المتهم بالاستئناف على الحكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة ، التى أيدت حكم أول درجة بالإعدام شنقا للمتهم.