اليوم السابع
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فى شهر رجب أحد الأشهر الحرم.. ما هى خصائص هذه الأشهر ولماذا سميت بهذا الاسم؟

الخميس، 16 يناير 2025 02:08 م
فى شهر رجب أحد الأشهر الحرم.. ما هى خصائص هذه الأشهر ولماذا سميت بهذا الاسم؟ مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية
كتب لؤى على

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قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية أن لـ الأشهر الحرم خصائص كثيرة ميَّزتها عن بقية الأشهر الأخرى:

1️ فيها يُضاعِفُ الله سُبحانه لعباده الأجرَ والثواب، كما يُضاعف الإثمَ والذنبَ، لعظمةِ وحرمة هذهِ الأشهر.

2️ حرمة القتال فيها؛ قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللهِ...}. [البقرة: 217]

3️ تشديدُ حرمةِ الظلم فيها؛ قال تعالى: {...فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُم...}. [التوبة: 36]

4️ اشتمالُ الأشهر الحرُم على فرائضَ وعباداتٍ موسمية ليست في غيرها، واجتماع أمهات العبادات في هذه الأشهر، وهي: الحج، والليالي العشر من ذي الحجة، ويوم عرفة، وعيد الأضحى، وأيام التشريق، ويوم عاشوراء، وليلة الإسراء والمعراج -على المشهور-.

 







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شهر رجب

الاشهر الحرم

شهر شعبان

اللهمربلغنا رمضان



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