عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى فى القدس الشرقية وسط الضفة الغربية، اليوم الخميس، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة بالقدس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا)، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة- الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 1967- وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وكثفت شرطة الاحتلال وجودها عند أبواب المسجد الأقصى في محيط البلدة القديمة بالقدس الشرقية، وتعرقل دخول المصلين إلى المسجد الأقصي، وتواصل قوات الاحتلال العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية منذ أكتوبر 2023.

وكانت قد استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، كما تسبب قصف إسرائيلى على منزل بجباليا البلد شمالي القطاع فى وقوع إصابات.