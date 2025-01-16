اليوم السابع
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الخميس، 16 يناير 2025 08:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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عاهل المغرب يتلقى رسالة من رئيس جامبيا

الخميس، 16 يناير 2025 03:00 ص
عاهل المغرب يتلقى رسالة من رئيس جامبيا عاهل المغرب الملك محمد السادس
أ ش أ

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تلقى العاهل المغربي محمد السادس، الأربعاء، رسالة من الرئيس الجامبى، آداما بارود. وتسلم الرسالة وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال لقائه الأربعاء في الرباط، نظيره الجامبي مامادو تنغارا، والذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح تنغارا أن الرسالة تتصل بمستقبل القضايا التي تواجه الأمة الإسلامية، منوها بدعم المغرب في إنجاح قمة منظمة التعاون الإسلامي التي نظمت في جامبيا مؤخرا. وقد تناولت مباحثات الوزيرين العلاقات بين المغرب وجامبيا، وسبل تعزيزها، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية بالمنطقة.







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