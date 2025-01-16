طقس الإسكندرية الخميس.. استمرار الشبورة الكثيفة وتحذيرات لسائقى السيارات

الإسكندرية جاكلين منير

تشهد محافظة الإسكندرية، الخميس، استمرار حالة الطقس المتقلب ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على الوجه البحرى ويكون شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وتكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتسجل الإسكندرية درجات حرارة 20 فى العظمى و 13 فى الصغرى.

وتتوقع الهيئة، تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.

وناشدت محافظة الإسكندرية قائدى المركبات توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة. واتباع ارشادات القيادة الآتية أثناء تكون الشبورة المائية:

* لقيادة بهدوء تام

* لا تقود السيارة فى حال انعدام الرؤية.

*إضاءة كشافات الشبورة المائية.

*زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

* استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

*فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

* استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.