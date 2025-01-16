ضبط 5 شركات تعمل بدون ترخيص في تنظيم رحلات الحج والعمرة

كتب محمود عبد الراضي – أحمد عبد الهادي

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة - برامج سياحية) واصلت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية "بدون ترخيص".

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (5 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (جوازات وتصاريح سفر – تأشيرات وبرامج لرحلات دينية – مجموعة من أوراق الدعاية للشركات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.