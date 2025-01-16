ضبط 4 أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بجهينة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من ضبط 4 أشخاص بدائرة مركز شرطة جهينة أثناء قيامهم بأعمال التنقيب عن الأثار بمنزل أحدهم، حيث تم التحفظ على أدوات الحفر.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات، مفادها قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الأثار بدائرة مركز شرطة جهينة.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد رئيس مباحث المديرية، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، وتبين قيام "عبد الله ح ع" 50 سنة عامل بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بمركز جهينة.

عقب استئذان النيابة العامة، تم استهداف المتحرى عنه وتبين وجود حفرة داخل منزل مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت، وضبط مالك المنزل ونجليه "حسن" 18 سنة عامل و"عمرو" 17 سنة عامل، و"أحمد ه م" 21 سنة عامل ومقيمون بذات الناحية، وأقروا بارتكابهم الواقعة بقصد الحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار فتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.