ضبط 11 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى و10 أطنان ملح مجهولة المصدر بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، عن ضبط 11 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي و10 طن ملح مجهول المصدر بقرية طلمبات 7 بمركز الرياض، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع مديرية التموين، ومديرية الصحة، وإدارة البيئة، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة.

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن لتجهيز المخلل يحتوي على 10 براميل مخلل بوزن 10 طن، و10 براميل بوزن 1 طن، بالإضافة إلى 10 طن من الملح مجهول المصدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات التفتيشية والتموينية على المصانع والأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة وغيرها، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأغذية المقدمة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كلف محافظ كفر الشيخ، كافة الجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة بالتصدي بكل حزم لأي مخالفة، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن «114»‏.