زاخاروفا: رفع واشنطن اسم كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة صحيحة

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن قرار واشنطن برفع اسم كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب هو "خطوة صحيحة لكنها غير كافية على الإطلاق".



وأوضحت زاخاروفا -خلال مؤتمر صحفى بحسب ما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم /الخميس/-: "نريد أن نؤكد مرة أخرى أن هذه الخطوة مناسبة، لكنها غير كافية على الإطلاق. فمعظم القيود والإجراءات المفروضة على كوبا ذات طبيعة تتجاوز الحدود الإقليمية، وقد تم تبنيها كجزء من الحصار الاقتصادى والتجارى والمالى غير القانونى وغير الإنسانى الذى تفرضه الولايات المتحدة على كوبا، والذى تصاعد إلى مستويات غير مسبوقة فى السنوات الأخيرة، وجميع هذه الإجراءات لا تزال سارية المفعول"، وذلك على حد وصفها.



وأكدت زاخاروفا أن روسيا ستواصل "التعبير عن أعمق مشاعر التضامن مع الشعب الكوبى وقيادته فى دفاعهما عن سيادة بلدهم." وأضافت: "نحن ندعو باستمرار إلى الرفع الفورى والكامل للحصار الأمريكى المفروض على كوبا، حيث إن إنهائه يعد ضرورة ملحة."



وكان مسؤول أمريكى رفيع المستوى، رفض الكشف عن اسمه، أعلن خلال مؤتمر صحفى فى واشنطن فى 14 يناير الجارى أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن ستقوم بشطب اسم كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.