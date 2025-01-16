روسيا:نتطلع أن يكون اتفاق وقف اطلاق النار بغزة خطوة نحو تسوية قضية فلسطين

أ ش أ

أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تتطلع إلى أن يساعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النارفي تهيئة الظروف لحل القضية الفلسطينية.

ورحبت الخارجية الروسية ، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الروسية"سبوتنيك " ،بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حركة حماس .

وفي وقت سابق كانت الرئاسة الروسية قد أعلنت أن موسكو تنظر إلى وقف إطلاق النار الوشيك في قطاع غزة بتفاؤل حذر، مضيفة إن وقف إطلاق النار والهدنة ضروري للغاية بالنسبة للشعب الفلسطيني الذين ما زالوا في غزة والذين يعانون من هذه الصعوبات اللاإنسانية على الإطلاق والذين يحتاجون إلى وقف إطلاق النار، وتوفير كل المساعدات الإنسانية الممكنة".

حيث أسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 46 ألف قتيل وأكثر من 108 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.