رسالة دكتوراه عن"الدور التربوي للكنيسة المصرية" بجامعة عين شمس

ناقشت كلية التربية بجامعة عين شمس رسالة بعنوان "الدور التربوي للكنيسة المصرية في تعزيز قيم المواطنة "، للباحثة فيولا عبد المسيح بولس، لنيل درجة دكتوراة الفلسفة في التربية تخصص أصول التربية كلية التربية جامعة عين شمس.

وتحدد هدف قضية الدراسة في الكشف عن الدور التربوي الذي تقوم به الكنيسة المصرية في تعزيز قيم المواطنة، حيث قدمت الدراسة إطار مفاهيمي لقيم المواطنة، والأبعاد التربوية للكنيسة المصرية، كما أوضحت الجذور التاريخية لمفهوم المواطنة في مصر، وفلسفة الكنيسة التربوية ودورها التربوي حيال التربية على المواطنة.



وفي هذا الإطار سعت الدراسة إلى الكشف عن التحديات التي تواجه الدور التربوي للكنيسة المصرية في تعزيز قيم المواطنة، وقد خلُصت الدراسة إلى تصور مقترح للارتقاء بالدور التربوي للكنيسة المصرية في تعزيز قيم المواطنة، حيث التأكيد على أهمية الدور التربوي لها. وتضمنت عدة جوانب: (تشريعات وقوانين، المنظومة التعليمية، والمؤسسة الكنسية).

وتضمنت لجنة الإشراف على الرسالة، ا.د/ سعيد إسماعيل علي أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة عين شمس، ا.د/ مصطفى عبد القادر زيادة، أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة عين شمس، د/ إسلام محمد السعيد، مدرس أصول التربية، لجنة المناقشة.

وتضمنت لجنة المناقشة، ا.د/ مصطفى عبد القادر زيادة، ا.د/ طلعت عبد الحميد، المفكر المصري/سمير مرقص.