رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد لجان العامرية للاطمئنان على سير الامتحانات

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الدكتور عبد العزيز أبوخزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، لجنة الشهيد وليد الابتدائية، وتضم طلاب معهدي الشهيد وليد، ومسجد الصالحين، كما تفقد لجان الشهادة الإعدادية بمعهدي بنين المدينة المنورة، وفتيات مكة المكرمة ؛ وذلك للاطمئنان على سلامة الطلاب والعاملين بالامتحانات، ووصول الأسئلة في موعدها في ظل صعوبة الظروف المناخية، وتكاثف الضباب في إدارة العامرية.

وصرح "أبوخزيمة " فى بيان اليوم أن جميع الطلاب والعاملين بالامتحانات بخير بفضل الله، وأن طلاب الشهادة الابتدائية أدوا اليوم الخميس، امتحان مادة اللغة العربية.



كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة اللغة العربية- أيضًا- الورقة الثانية، و تضم المطالعة والنصوص وفنون الكتابة في الفترة الأولى، ومادة الهندسة في الفترة الثانية.