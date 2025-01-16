اليوم السابع
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رئيس حكومة إسبانيا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بغزة: خطوة نحو حل الدولتين

الخميس، 16 يناير 2025 11:26 ص
رئيس حكومة إسبانيا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بغزة: خطوة نحو حل الدولتين بيدرو سانشيز
فاطمة شوقى

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رحب رئيس الحكومة  الإسبانية بيدرو سانشيز بالاتفاق بين إسرائيل و حماس على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أنه "خطوة لا غنى عنها" نحو حل الدولتين "وسلام عادل ودائم  و السلام الذي يحترم القانون الدولي."

وأشارت صحيفة إيه بى سى الإسبانية إلى أن سانشيز رحب بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة ، وهو ما يسهل التدفق للمساعدات الإنسانية والإفراج عن الرهائن الذين لا يزالوا محتجزين ، وذلك بعد ستة عشر شهرا من بداية الحرب، والتي خلفت عددا كبيرا من الضحايا في غزة ، وأدى إلى تصعيد التوترات على المستوى الإقليمى.

وأعربت الحكومة الإسبانية عن شكرها للدول الوسيطة ، مصر و قطر والولايات المتحدة، على عملها وتتعهد بدعم الأطراف في تنفيذ الاتفاق واستقرار الوضع، الأمر الذي يتطلب عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة والعمل الإنساني.

كما أبدت إسبانيا استعدادها لتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق هو خطوة أولى يجب أن تتبعها إجراءات إضافية لتطبيق حل الدولتين، وهو الطريق الوحيد للسلام في المنطقة.







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