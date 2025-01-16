خوزيف عون: صندوق النقد أبلغنا باستعداده لمساعدة لبنان

إيمان حنا

قال رئيس لبنان جوزيف عون ، إن على جميع المسؤولين في لبنان أن يعوا دقة الوضع وحجم الفرص المتاحة، وأضاف "علينا التركيز على مصلحة شعبنا، هذه هي الطريق الواجب علينا سلوكها أما الارتكاز على المصلحة الشخصية فنتيجته الخراب.وفق بيان صادر عن قصر بعبدا الرئاسي.

أضاف عون قائلًا، نأمل أن يوفق الله رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة بأسرع وقت، ما يساهم في إعطاء إشارة إيجابية للخارج ونبني جسور الثقة"، مشددا على أننا جميعا نتطلع إلى تثبيت الشباب في أرضهم هنا لبنان ، وعودة الذين تغربوا فيستثمروا بفكرهم في وطنهم. فيبقى أولادنا واولاد أولادنا هنا.

فامامنا فرص كبرى فإما أن نستغلها، أو نذهب إلى مكان لا نريده، بسبب أننا لم نساعد أنفسنا لكي يساعدنا الآخرون."

واستطرد عون قائلًا: "ان لبنان غني بطاقاته الفكرية والبشرية، وقد صدرنا من هذه الطاقات الى الخارج حيث للبناني هناك وجوده ومكانته ومساهمته فكم بالحري بلبنان. ان المطلوب ان تتضافر جهودنا جميعا لمصلحة البلد وعنوان بناء الدولة" .

أضاف رئيس لبنان :"إن لبنان الدولة هو الذي يحمي الطوائف وليس دولة الطوائف هي التي تحمي لبنان. لقد رأينا ما حصل وقد دمر كل لبنان كما الاقتصاد، ولم تدمر طائفة وأخرى لا، ولم تفتقر طائفة وأخرى لم يطالها الفقر، إن ما المّ بلبنان المّ به كله.

وهذه مسؤولية مشتركة بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس النيابي ورئاسة المجلس، والمجتمع المدني والروحي، بحيث سيكون لنا جميعا دور تتضافر فيه جهودنا باتجاه بناء الدولة كي نؤمن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

وأشار عون إلى أن صندوق النقد الدولى أبلغه بجاهزيته للمساعدة في ما لبنان بحاجة إليه، وكما فعل عدد من الدول العربية فان هناك العديد من الدول الغربية التي أعربت عن رغبتها في أن نقوم بزيارتها كاليونان والاتحاد الأوروبي وقبرص وغيرها التي بدأت بمد اليد لنا وعلينا أن نقابلها، فهي إذا أقدمت على خطوة علينا أن نقوم بخطوتين".