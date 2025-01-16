ختام امتحانات النقل بمراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تابع أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم آخر أيام امتحانات صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادى والثانوى امتحانات نصف العام الدراسي 2024-2025.



حيث أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية والسادس حاسب آلى والخامس مهارات مهنية.



كما أنهى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحاناتهم اليوم فى مادة الدراسات الاجتماعية وأنهى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة الفلسفة وطلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي فيزياء علمي وجغرافيا أدبي فترة أولى وأحياء فترة ثانية علمى.

وأكد وكيل الوزارة على أنه قد تم طوال فترة الامتحانات اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة الأجواء والمناخ المناسب لضمان حسن سير العملية الامتحانية وتوفير جميع سبل الراحة اللازمة للطلاب والملاحظين وتفعيل تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب والملاحظين لتحقيق الانضباط داخل اللجان.

وفى سياق متصل قدم أيمن موسي وكيل الوزارة الشكر وتقدير لكل من القائمين على العملية الامتحانية من المعلمين والإداريين ومديري المدارس ومديرى عموم الإدارات التعليمية وجميع العاملين بها والطلبة وأولياء الأمور على حسن تعاونهم وخروج الامتحانات بهذا الشكل المشرف اللائق بمحافظة الإسماعيلية.

وشدد على مراعاة الدقة والتانى فى رصد درجات الطلاب والتلاميذ فى اعمال التصحيح والرصد لضمان إعطاء كل طالب حقه كاملاً متمنياً دوام التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات.