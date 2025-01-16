"حياة كريمة" أحدثت طفرة بقرية بهى الدين فى سيوة.. وفرت سكن كريم وطرق (صور)

مطروح – حسن مشالى

حصلت قرية بهى الدين، بواحة سيوة فى محافظة مطروح، على نصيب كبير من التطوير وتوفير الخدمات والمرافق ورصف الطرق وتوفير السكن الكريم للمستحقين، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الرئاسية " حياة كريمة" ضمن تطوير أول 5 قرى بالمحافظة، بتكلفة إجمالية 86 مليون جنيه، فى القطاعات التنموية المختلفة، وتوفير حياة كريمة للأهالى، وفقا للمخطط والأعمال التى تم الانتهاء منها مع بداية انطلاق المبادرة.

أكد المهندس حسين السنينى سكرتير مساعد محافظة مطروح المنسق العام السابق لمبادرة حياة كريمة بالمحافظة، أن قرية بهى الدين بسيوة، كانت ضمن أول 5 قرى شهدت انهاء جميع أعمال مشروعات حياة كريمة فيها مع بداية انطلاق المبادرة ال رئاسية، تبعها تطوير 6 قرى أخرى خلال المرحلة الأولى.

وتضمنت الأعمال المنفذة بقرية بهى الدين فى واحة سيوة، توفير سكن كريم لـ38 أسرة، من خلال إعادة تأهيل 22 منزلا وهدم إعادة بناء وتأهيل 16 منزلا، ورصف طرق داخلية 2.3 كم داخل القرية، ورفع كفاءة مركز شباب ومدرسة قرية بهى الدين، ومقر الوحدة المحلية، وتدعيم القرية من الخطة الاستثمارية، لمحافظة مطروح، بأعمدة إنارة بلغت 100 عامود ورصف طرق أسفلتية بشوارع القرية بطول 1كم.

وفى مجال السكن الكريم، سواء رفع كفاءة منازل أو بناء منازل جديدة، بدعم من وزارة التضامن، تم الانتهاء من 134 منزلا بالقرى الـ5 بنسبة 100% ما بين رفع كفاءة وإنشاء جديد.

وجاءت أعمال التطوير وتوفير المرافق والخدمات، بعد دراسة وترتيب ومعاينات للجان المعنية، بالمرور الميدانى داخل القرى المستهدفة، وعقد لقاءات مباشرة مع الأهالى، وحثهم على سرعة التقدم فى إجراءات التصالح على المبانى بالقرى، وتم حصر الأسر المستحقة وتقديم الدعم ومساعدتهم لتقنين أوضاعهم قبل انقضاء المدة المحددة.

احد منازل سكن كريم بقرية بهي الدين في سيوة



انشاء ورفع كفاءة منازل بقرية بهي الدين في سيوة



تطوير الوحدة المحلية لقرية بهي الدين في سيوة



تطوير قرية بهي الدين ضمن مبادرة حياة كريمة بمطروح



تطوير مركز شباب قرية بهي الدين في سيو



تنفيذ سكن كريم ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى مطروح



جانب من تشطيبات سكن كريم بقرية بهي الدين