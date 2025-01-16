حبس ديلر قبل ترويجه أقراص مخدرة فى الهرم 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، حبس تاجر مواد مخدرة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أقراص مخدرة، كان يستعد لترويجها بين عملائه فى الهرم.



وكشفت التحقيقات الأولية ، تردد عاطل بين عدد من متعاطى المواد المخدرة، لترويجها بينهم، ورصد رجال المباحث تحركات المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنوا من القبض عليه بمنطقة الهرم، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم اعترف بالإتجار بالمضبوطات، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.