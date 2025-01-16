جامعة كفر الشيخ: إدارة مشروعات التطوير تتطلع للارتقاء بالجامعة للمستوى العالمى

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على أن وحدات إدارة مشروعات التطوير بالجامعة تتطلع إلى الارتقاء بالجامعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتميز بين الجامعات المصرية من خلال ترسيخ مبدأ التطوير المستمر والتنمية المستدامة، موضحاً أن وحدات ادارة مشروعات التطوير تعتبر بمثابة أداة التطوير والمتابعة للمشروعات الأكاديمية والمؤسسية بالجامعة، وتهدف لتحقيق المزيد من التطوير لمنظومة التعليم العالي بما يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى التزام وحدات إدارة مشروعات التطوير بالجامعة بنشر ثقافة التطوير بين منسوبي الجامعة وكذلك إدارة ومتابعة تنفيذ مشروعات التطوير الأكاديمي والإداري الممولة داخلياً وخارجياً وفقا لخطط تنفيذية تستهدف تحقيق أهداف التنمية والتطوير المستمر لتحقيق رسالة الجامعة.

وفي ذات السياق، عقد الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث اجتماعاً بوحدات ادارة مشروعات التطوير بحضور الدكتور محمود يس المدير التنفيذي لمركز المعلومات، والعاملين بالوحدات المركزية لنظم المعلومات الإدارية، وشبكة المعلومات، والبوابة الالكترونية، والتدريب، وإنتاج البرمجيات، للوقوف على أخر المستجدات.

وخلال انعقاد الاجتماع رحب الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالحضور، مقدماً خالص التهاني للدكتور محمود يس بمناسبة صدور قرار رئيس الجامعة بتوليه منصب المدير التنفيذي للمعلومات ومشرف على الوحدة المركزية للتدريب متمنياً له دوام التوفيق.

وخلال انعقاد الاجتماع، أكد الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، علي ضرورة الانتظام والالتزام في عملية التدريب ومتابعة نتائج المتدربين واستخراج شهاداتهم، والسعي الدائم لتطوير المواقع الإلكترونية للجامعة وكلياتها، وتطوير نظام ال MIS للمعلومات والبيانات بالجامعة، والعمل على إيجاد برامج جديده مستحدثه بالوحدات لكي تساعد على انظمة الكنترول والامتحانات والبيانات والتدريب للطلاب والدراسات العليا بالجامعة، ومواصلة العمل الرقمي في شتى أمور الجامعة، والعمل على تطوير منظومة الشبكات الإلكترونية بالجامع وكلياتها ووحداتها.