ثقافة الأقصر تناقش أهمية التخطيط للفرد والمجتمع وصناعة التحدى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، فى إطار برامج وزارة الثقافة، حيث قدم بيت ثقافة الأقالتة محاضرة "أهمية التخطيط للفرد و المجتمع" ألقاها الدكتور عبده الضوى وتحدث عن أسس التخطيط السليم، وكيفية وضع الأهداف، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة عن " الثقة فى الوطن و صناعة التحدى" ألقاها يحيى أحمد متحدثا عن الاحتياج للثقة بين أهل الوطن، وكيفية صناعة التحدى نحو بلدى فى اى أزمة، والتكاتف بين أفراد المجتمع يعيد صناعة الثقة، والثقة تبدأ فى ذاتى أولا ثم تنتشر.

وعقد قصر ثقافة الأقصر "محاضرة بعنوان windows 10,training" ألقاها محمود أحمد مدرب نادى التكنولوجيا بالقصر بحضور مدرسة الحبيل الإعدادية موضحا التعرف على جهاز الكمبيوتر وأهميته والبرامج التى يجب تعلمها منها برنامج windows 10 حيث، يعتبر الاصدار الرئيسى لنظام التشغيل ويندوز لشركة مايكروسوفت حيث يتلقى تحديثات مستمرة لمميزاته ووظائفه.

وبجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر كريم الشاورى بعنوان "الحلم"، وكذلك أعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر ناجى فؤاد وألقى قصائد بعنوان "الحجر، ما بين قوسين"، ونفذت ورشة أشغال فنية "تلوين الأحجار "نفذتها فايزة أحمد، وأعدت ورشة حكى عن "الحسن البصري" سردتها سوزان سليم، وأعد المركز الحضرى مسابقة ثقافية للأطفال المترددين على المركز أعدها ياسر حسن،بينما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة مشغولات يدوية تطريز نفذتها أسماء أحمد، وكذلك نفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة حرف يدوية تعليم أساسيات الخياطة والقص نفذتها ريم محمد.

ثقافة الأقصر تناقش أهمية التخطيط للفرد والمجتمع والثقة في الوطن